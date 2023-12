Hadde 3,11 i promille

Den 26 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus. 19. juli i år, omkring klokken 20.50, tok han en personbil uten eierens tillatelse og kjørte med denne før han satte bilen fra seg på Våland.

26-åringen har forklart at han skulle levere tilbake bilnøklene til eieren. Eieren var imidlertid ikke hjemme, så han satte seg i bilen og hørte på litt musikk. Ifølge 26-åringen bestemte han seg deretter for å kjøre. 26-åringen forklarte at han under kjøringen traff en bil, og da han skulle parkere kjørte han på en sparkesykkel. Ifølge 26-åringen var han beruset, og skulle derfor ikke ha kjørt bilen.

En blodprøve tatt av ham klokken 21.35 samme kveld viste en promille på 3,11. Kjøringen fant også sted uten at 26-åringen hadde gyldig førerkort.

«Siktede har kjørt bil uten gyldig førerkort. Han har kjørt bil i tettbebygd strøk på Våland i Stavanger, og i løpet av kjøringen truffet en bil som sto parkert, samt kjørt på en sparkesykkel som ble liggende igjen under bilen. Siktede har således utsatt medtrafikanter, særlig myktrafikanter og siktede selv for en uakseptabel risiko for alvorlig personskade og andre materielle skader», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse. Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 45 dager, samt en bot på 67.500 kroner.

Han fikk også tre års sperrefrist for erverv av førerrett.