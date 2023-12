Hadde ikke råd til å betale boten

Den 33 år gamle mannen erkjente straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

4. oktober i år, omkring klokken 16.55 kjørte han bil i Stavanger i strid med skiltet «innkjøring forbudt».

For dette ble han av politiet tilbudt et forenklet forelegg. Da han hørte prisen på forelegge framstod han som sjokkert og sa at han ikke hadde økonomi til å betale en slik bot.

Han fikk etter dette et ordinært forelegg på 7800 kroner. Han vedtok ikke forelegget med en slik begrunnelse.

«Jeg har ikke mulighet til å betale boten, jeg kan sitte i fengsel i 10 dager. Har ingen andre mulighet til å betale denne summen av en bot. Jeg lever på uføretrygd og prøver å overleve hver måned.»

Retten la til grunn at 33-åringens økonomi er dårlig og kom til at at en slik bot rammer ham hardt – kanskje uforholdsmessig hardt – overtredelsen tatt i betraktning.

Dermed ble han dømt til å betale en bot på 4000 kroner.