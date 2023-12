Dyttet samboeren etter Gladmatfestivalen

Den 31 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

1. juli i år var han og samboeren på Gladmatfestivalen. Begge drakk mye alkohol og de ble etter hvert fulle. Etter å ha truffet noen venner havnet de på et utested. 31-åringen var så full at vaktene ba ham om å forlate stedet.

31-åringen ønsket ikke å gå, og begynte å diskutere med en vakt. En kvinne, som ikke var særlig beruset, fikk geleidet paret ut av utestede. På utsiden hisset 31-åringen seg opp. Han beskyldte samboeren for at det var hennes feil at de måtte forlate stedet.

Noen minutter etterpå dyttet 31-åringen samboeren hardt i overkroppen, slik at hun falt bakover, slo hodet og fikk et kutt i bakhodet. Kuttet, som blødde friskt, ble dagen etter sydd med fire sting.

Kvinnen, som hadde geleidet dem ut, og vakter fra baren sprang ut og fikk hjulpet samboeren inn på utestedet. Hun ble etter hvert sendt til legevakten. 31-åringen bla lagt i bakken av en vekter. Politiet kom raskt til stedet og han ble satt i arresten.

Både 31-åringen og samboeren forklarte i retten at hun hadde vært provoserende og helt «oppe i ansiktet» til 31-åringen, og at han som respons på dette hadde dyttet henne bort. Disse forklaringene mente retten den kunne se bort fra, da de begge i avhør har sagt at de ikke husker noe fra hendelsen.

Retten kom til at 31-åringen skulle dømmes til 43 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.

Han ble også dømt til å betale 2500 kroner i saksomkostninger.