Mann tatt for ruskjøring to ganger på samme dag

18. januar må en 43 år gammel mann fra Stavanger møte i Stavanger tinghus tiltalt for ruskjøring.

15. november i fjor, omkring klokken 12.00, kjørte han bil på E 39 på Rennesøy til tross for at han skal ha vært påvirket av cannabis.

En blodprøve tatt av ham klokken 12.50 skal vist at han var påvirket av THC tilsvarende en promille på over 1,2.

Mens han var på Stavanger legevakt skal han ha fått et pålegg av politiet om at han ikke kunne kjøre bil før klokken 08.00 påfølgende dag. Til tross for dette skal han ha kjørt bil klokken 13.40 samme dag.

Også denne gangen skal politiet stanset ham i nærheten av E 39 på Rennesøy. En blodprøve tatt av klokken 14.40 skal ha vist at han var påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 0,5.