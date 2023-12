Slo mann i ansiktet på byen

Den 36 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Etter en samlet vurdering av bevisene fant retten det bevist utover enhver rimelig tvil at 36-åringen lørdag 29. oktober i fjor, omkring klokken 23.00, traff på fornærmede i området rundt Lars Hertervigs gate i Stavanger. Både 36-åringen og fornærmede var godt beruset og uten foranledning viste fornærmede langfingeren til tiltalte, samtidig som han sa «fuck you» eller lignende. Dermed gikk 36-åringen bort til fornærmede og slo ham i ansiktet med knyttet neve slik at han gikk i bakken og fikk et sår i området rundt leppen.

Etter kort til kom en politipatrulje til stedet. Etter at 36-åringen hadde beklaget seg til fornærmede ble han bortvist fra stedet. Hendelsen har ikke medført verken fysiske eller psykiske plager for fornærmede i ettertid.

«I formildende retning tillegger retten det vekt at hendelsen ikke er uprovosert. Etter rettens syn ville hendelsen aldri funnet sted om det ikke var for fornærmedes opptreden, samtidig som tiltaltes reaksjon på ingen måte er proporsjonal. Retten er ikke i tvil om at fornærmedes opptreden for tiltalte har opplevdes provoserende, og saken skal og bør ikke bedømmes i samme lys som de typiske uprovoserte voldshendelsene som finner sted i byens uteliv», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at straffen på 30 dager fengsel skulle gjøres betinget med en prøvetid på to år.