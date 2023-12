Tok førerkort fra mann etter ulykke

Det var påtalemyndigheten som ba om retten kjennelse om for midlertidig tilbakekall av førerretten og beslag av førerkortet til en 34 år gammel mann fram til saken mot ham er endelig avgjort, men ikke utover tolv måneder.

Bakgrunnen for det var en kjøretur som fant sted 12. november i år, omkring klokken 02.53, på Sola.

«Retten mener at det er skjellig grunn til mistanke om at han har begått en straffbar handling som kan medføre tap av førerretten. Retten viser for det første til politiets anmeldelse, hvor det blant annet framgår at de skulle ha fått melding om promillekjøring på motorsykkel, og at de på vei til stedet fikk ny melding om en trafikkulykke med motorsykkel. Ved ankomst fant de motorsykkelen og siktede. Siktede prøvde å få start på motorsykkelen. Videre har retten lagt vekt på siktedes egen forklaring i politiavhør og i retten. I retten har han som nevnt forklart at han kjørte den aktuelle motorsykkelen, og at han hadde vært på et utested og drukket tre øl kort tid før kjøringen, samt at han hadde drukket cirka én øl hjemme», heter det i dommen.

34-åringen argumenterte for å beholde førerretten og viste til at han trenger denne både i jobben og privat. Retten tok disse forholdene i betraktning og skiver i dommen at den har forståelse for 34-åringens behov for førerkort i hverdagen.

«I denne saken må imidlertid hensynet til trafikksikkerheten og likebehandling veie tyngst», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at påtalemyndigheten kan midlertidig tilbakekalle førerretten og beslaglegge førerkortet til 34-åringen inntil saken mot ham er endelig avgjort, men ikke ut over 12. november 2024.