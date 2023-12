Varetransportkontroll: – De kontrollerte skylder totalt fem millioner kroner

Nylig gjennomførte a-krimsenteret i Stavanger en kontroll av varetransportbransjen. Tidligere kontroller har konkludert med at det er risiko for arbeidslivskriminalitet i varetransportbransjen, og derfor anses risikoen for at sårbare, utenlandske arbeidstakere blir utnyttet for stor.