Kjørte bil mens hun var påvirket av cannabis

Den 32 år gamle kvinnen erkjente ikke straffskyld da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

28. oktober i fjor, omkring klokken 23.35, kjørte hun bil på Madlaveien til tross for at hun var påvirket av alkohol og cannabis. Etter å ha stanset 32-åringen fattet politiet mistanke om at hun var påvirket, og det ble derfor tatt en utblåsingsprøve og en spyttprøve som bekreftet mistanken.

En blodprøve tatt av henne viste en promille på 0,37. I tillegg viste blodprøven at hun var påvirket av cannabis. Dermed la retten til grunn at hun samlet sett var påvirket tilsvarende en promille på 0,5 eller høyere.

32-åringen forklarte i retten at hun hadde drukket alkohol kvelden før kjøringen, samt at hun hadde drukket alkoholfri øl samme dag som hun kjørte. Hun har videre forklart å ha inntatt cannabis to til tre dager før kjøringen.

«Etter hennes mening har hun ikke kjørt bil i påvirket tilstand med vilje, og hun har derfor ikke erkjent straffskyld», heter det i dommen.

Retten fant det bevist at 32-åringen har forholdt seg som beskrevet i tiltalen og at hun i det minste har handlet uaktsomt da hun kjørte bilen.

Straffen ble fengsel i 15 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år, samt en bot på 18.000 kroner.

Hun mistet også førerretten i 14 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.