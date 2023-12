Trafikktrøbbel etter kollisjon på motoveien

Det var klokken 06.57 mandag morgen at nødetatene fikk melding om et trafikkuhell på E 39 motorveien ved Jåtten. Ulykken skjedde i sørgående retning.

– Tre biler involvert. Det var en kjedekollisjon og det oppsto kun materielle skader. Trolig ingen personskade, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Det oppsto en del kø og trafikale utfordringer etter ulykken, meldte operasjonsleder like før klokken 07.30.

Da nødetatene tok kontroll på stedet gled trafikken sakte forbi ulykkesstedet i ett felt, men med en del kø.

Klokken 07.40 meldte politiet at ulykkesstedet var ryddet og begge felt åpnet for trafikk igjen, slik at trafikken fløt normalt.