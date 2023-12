Kjørte borti autovern før han ble tatt for ruskjøring

Den 50 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

22. juni i år, omkring klokken 03.20, kjørte han bil på Storhaug i Stavanger til tross for at han var påvirket av amfetamin og narkotiske tabletter.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken, og med det som bakgrunn kom retten til at han hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen.

En blodprøve tatt av ham viste at han var påvirket tilsvarende en promille på over 1,2 i forbindelse med kjøringen.

«I skjerpende retning legger retten vekt på at det er snakk om blandingsrus svarende til over 1,2 alkoholpromille. Videre har siktede framstått ruset for politiet og undersøkende lege, og det ble ifølge anmeldelsen observert at siktede varierte i hastighet, sneiet borti autovern og gjerder og kjørte over en fortauskant», heter det i dommen.

Da politiet ankom stedet er 50-åringens bil sto satt han i denne og ruset denne.

4. juli i år, omkring klokken 07.45, kjørte han også bil på E 39 på Forus uten å ha gyldig førerkort.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at den skulle legge noe vekt på 50-åringens tilståelse og viste til at dette hadde hatt en prosessøkonomisk betydning.

Straffen ble ubetinget fengsel i 21 dager og 25.000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i to år og seks måneder regnet fra den 22. juni i år. Han må avlegge full ny førerprøve for å få førerretten tilbake.