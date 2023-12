Dømt for vold mot samboer

Den 26 år gamle mannen fra Stavanger erkjente ikke straffskyld da han møtte i Stavanger tinghus. Ifølge tiltalen skal han ha utsatt samboeren sin for vold ved fem anledninger i perioden fra oktober i fjor til februar i år.

«Tiltalte har ikke bestridt at hendelsene har funnet sted men forklart at han ikke husker noen av dem. Dette skal skyldes at han i perioden tiltaleposten knytter seg til, ruset seg på alkohol og/eller foreskrevne og ikke-foreskrevne legemidler/rusmidler tre til fire ganger i uken», heter det i dommen.

Retten kom imidlertid til at han skulle dømmes for forholdene. I tillegg kom retten til at han skulle dømmes for krenking av et besøksforbud han var gitt overfor fornærmede, ved to anledninger, etter den siste voldsepisoden.

13. juli i år, sparket han også en politibetjent i forbindelse med at politiet tok kontroll på kjæresten hans.

Straffen ble fengsel i ti måneder som ble gjort betinget mot at han i prøvetiden gjennomfører narkotikaprogram med domstolskontroll.