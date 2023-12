Tok førerkortet fra kvinne

Det var påtalemyndigheten som ba om rettens kjennelse om midlertidig tilbakekall av førerretten og beslag av førerkortet til en kvinne i 20-årene.

3. november i år, omkring klokken 23.50, kjørte hun av veien mens hun kjørte på Hunnedalsveien i Gjesdal. Retten mente at dette med nyseanfallet er oppkonstruert i etterkant.

«Hun sa ikke noe om dette til vitnet på stedet og heller ikke politiet verken da eller senere på sykehuset. Retten har forståelse for at hun var ute av seg rett etter hendelsen, men det er påfallende at hun nevnte at hun ikke hadde kjørt for fort og at hun ikke hadde snakket i telefon framfor å snakke om nyseanfallet», heter det i kjennelsen.

Dermed kom retten til at påtalemyndigheten kan midlertidig tilbakekalle førerretten og beslaglegge førerkortet til kvinnen, men ikke utover den 7. mars 2024.