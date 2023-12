Snudde bilen inne i tunnel

Den 45 år gamle kvinnen fra Sandnes erkjente delvis straffskyld da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

15. september i fjor, omkring klokken 06.10 kjørte kvinnen bil i Hundvågtunnelen. Tunnelen er enveiskjørt med atskilte løp. Inne i tunnelen, ved en lomme for kortvarig stans, la 45-åringen seg ut til siden, for å så foreta en U-sving og kjøre videre i motsatt retning som hun kom fra, mot tunnelløpets kjøreretning. I forbindelse med dette kom det en bil bak henne som måtte bremse kraftig for å unngå å treffe kvinnen.

Dermed gikk ferden tilbake mens trafikken kom imot henne. Da hun kom til tunnelåpningen ved motorveien snirklet hun seg forbi bommen som var nede med tanke på hennes kjøring. Kort tid etterpå ble hun stoppet av en politipatrulje i Madlaveien. En blodprøve tatt av henne klokken 08.40 viste at hun var påvirket av narkotiske tabletter tilsvarende en promille på over 1,2. Kjøringen fant også sted uten at kvinnen hadde gyldig førerkort.

Bilen som ble brukt i forbindelse med kjøringen var stjålet og retten kom til at hun skulle dømmes for uaktsomt heleri.

«Ut fra de forholdene som retten allerede har pekt på ovenfor, er retten ikke i tvil om at tiltalte ville ha forstått at bilen mest sannsynlig var stjålet dersom hun hadde opptrådt med den nødvendige aktsomhet», heter det i dommen.

Dermed kom retten til hun skulle dømmes til ubetinget fengsel i 75 dager 10.000 kroner i bot.