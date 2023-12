Klokken 07.37, onsdag morgen, fikk politiet melding om en kjedekollisjon i nordgående felt på motorveien, like ved Forusbeen.

Det skal være tre biler involvert, men det er ikke meldt om personskade foreløpig.

Nødetatene rykker ut.

Politiet opplyser at det nå foregår manuell dirigering på stedet og at trafikken passerer i et felt.

Bilberger er bestilt.

Saken oppdateres.