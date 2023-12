Birgitte Tengs-dommen: Retten har delt seg i skyldspørsmålet

Lagdommer Jarle Golten Smørdal har startet opp med å lese opp dommen der Johnny Vassbakk (53) er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs.

Etter å ha tatt for seg en omfattende historikk i saken gikk han inn på det som er det sentrale beviset i saken. En Y-profil som er funnet på Birgitte Tengs strømpebukse som samsvarer med en referanseprøve som er tatt av Johnny Vassbakk. Prøven har fått navnet A-12-f og er slik at den indikerer at den kommer fra mannlige medlemmer av farsslekten til Vassbakk. Samtidig har den en mutasjon slik at denne trolig kun kan stramme fra Vassbakk.

Ifølge lagdommer Smørdal har det vært stilt spørsmål om denne har kommet på strømpebuksen forut for drapet, eller om den er har kommet dit i etterkant via kontaminering.

Ifølge Smørdal har retten delt seg når det skyldspørsmålet: Flertallet består av de to fagdommerne og tre av meddommerne, mens mindretallet består av to meddommere.

– Det er flertallets syn som vil bli lagt til grunn som rettens syn og som blir avgjørende for domsresultatet, sa Smørdal.

Domsavsigelsen startet klokken 10.00 tirsdag. Gulating lagmannsrett har på forhånd varslet at dommen mot Vassbakk vil ta omtrent to timer å lese opp. Selve slutningen vil ikke bli lest opp før helt mot slutten.

17 år gamle Birgitte Tengs ble drept på Karmøy natt til 6. mai 1995. Hun var blitt utsatt for et seksuelt overgrep, blitt tatt kvelertak på og videre påført massiv vold mot hodet. Ifølge obduksjonen døde jenta av hodeskadene hun var påført.

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om fengsel i 17 år for Vassbakk, det samme som i tingretten. Den tiltalte har helt siden han ble pågrepet høsten 2021 nektet for å ha noen befatning med drapet.

I begge rettsrundene har Vassbakks forsvarere lagt ned påstand om full frifinnelse.

Saken oppdateres.