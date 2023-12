Flere barn var vitner til knivstikking i Sandnes

Politiet fikk melding om en knivstikking i Sandnes søndag kveld, klokken 22.18.

– To menn (i 20 og 30-årene) ble pågrepet og siktet av politiet. Det er opprettet sak på grov kroppsskade. En del av etterforskningen er å finne ut hva som er foranledningen til hendelsesforløpet, og etterforskningen søker blant annet å avdekke om én av de siktede har handlet i nødverge, sier Stian Eskeland, jourhavende jurist i Sør-Vest politidistrikt, i en pressemelding.

Han opplyser videre at mannen i 30-årene ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus (SUS), men at politiet vurderer fortløpende å framstille ham for varetektsfengsling.

Kvinne til SUS

En kvinne i 30-årene har status som fornærmet i saken. Hun ble fraktet til SUS. Politiet har ikke opplysninger om skadeomfanget til de involverte.

– Det skal ha vært vitner til hendelsen, deriblant flere mindreårige barn. Barna har en relasjon til kvinnen som er fornærmet i saken, sier Eskeland.

Politiet har foretatt en rekke tekniske og taktiske etterforskningsskritt, og fortsetter arbeidet i dag, ifølge pressemeldingen.

– Da politiet først kom til stedet var situasjonen uoversiktlig. Vi arbeider for å få full oversikt over hendelsesforløpet. Vi har avhørt flere vitner, samt avhør av siktede. Det er også foretatt åstedsundersøkelser, sier politiadvokaten.

Politiet har per nå ikke ytterligere opplysninger i saken.