Tatt i 92 kilometer i timen i 50-sone

Den 18 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

12. september i år, omkring klokken 16.12, kjørte han motorsykkel på Tau. Her ble farten hans målt til 92 kilometer i timen i 50-sone.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken.

«Det er ingenting som tilsier at det har vært noe feil ved målingene eller måleutstyret. På bakgrunn av dette har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han i det minste har opptrådt uaktsomt», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på 18-åringens uforbeholdne tilståelse og dømte ham til 36 timer samfunnsstraff.

Han mistet også førerretten i ti måneder og må avlegge ny førerprøve for å få denne tilbake.