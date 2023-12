Mann skal ha stjålet bilene han skulle testkjøre

25. januar 2024 må en 28 år gammel mann møte i Sandnes tinghus for flere biltyverier.

14. februar i fjor, omkring klokken 16.15 skal han ha tatt en bil i forbindelse med at han skulle testkjøre denne. Ifølge tiltalen kjørte han med bilen i Sandnes, Jæren og Dalane til han satte den fra seg i Sira dagen etterpå.

16. februar tok han en motorsykkel i Sandnes i forbindelse med at han skulle testkjøre den.

Denne dagen skal han også ha kjørt motorsykkelen uten skilt i Stiftelsesgata, Bergelandsgata, Lagårdsveien og Hillevågsveien i Stavanger og unnlatt straks å stanse for politiet, til tross for at det var gitt tegn om å stanse med blålys og sirene. Ifølge tiltalen holdt han for høy hastighet etter forholdene, samt foretok flere forbikjøringer og byttet mellom kjørefelt og kollektivfelt, slik at han utgjorde en fare for annen trafikk.

Også 24. mars og 30. mars tok han to biler i forbindelse med at han skulle testkjøre disse. Denne ene bilen fikk han tilgang på utenfor et hotell i Stavanger. Den andre fikk han overlevert utenfor en idrettshall i Sandnes.

Tiltalen lyder også på fire tilfeller av kjøring uten å ha gyldig førerkort, samt kjøring av motorsykkel uten kjennemerker.

7. mai i fjor, omkring klokken 17.10, skal han også ha oppholdt seg på byen i Oslo til tross for at han var bortvist fra stedet i 24 timer av en politibetjent klokken 14.10.