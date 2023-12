Stjal fra bolig etter fuktig bytur

Den 31 år gamle mannen møtte ikke da saken mot ham var oppe i Stavanger tinghus.

Natt til 17. april i fjor var 31-åringen på byen. Han drakk først noen øl hjemme før han dro videre til diverse utesteder i Stavanger sentrum. Etter hvert fikk han for mye å drikke, noe som førte til at han ikke husket så godt hva som skjedde.

Omkring klokken 01.00 tok han seg inn i bolig på Eiganes som var ulåst. Her forsynte han seg blant annet med en soundbox, en PC, et par klokker og noen solbriller før han forlot boligen.

Kort tid etter at han hadde forlatt stedet ble han oppsøkt av en politipatrulje.

«Tiltalte var agitert og konfronterende i dialogen med politibetjentene og ga uttrykk for at politiet var patetiske og at de hadde bedre ting å bruke tiden sin på enn å plage ham», heter det i dommen.

Han kom også med sjikanerende utsagn til politibetjentene.

Da politiet fikk bekreftet at gjenstandene han gikk og bar på var stjålne ble 31-åringen pågrepet og satt i arresten.

«Tyveri fra bolig utgjør en inntrengning i den private sfære og kan oppleves svært inngripende for den fornærmede. Forbrytelsen er egnet til å skape utrygghet i eget hjem, og de fornærmede etterlates ofte med et ikke ubetydelig opprydningsarbeid i ettertid. Det er sterke allmenn- og individualpreventive hensyn som gjør seg gjeldende ved slike integritetskrenkende vinningsforbrytelser», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Straffen ble fengsel i 90 dager der 40 av disse ble gjort betinget med en prøvetid på to år.