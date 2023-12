Sendte inn fiktive lønnsslipper og fikk utbetalt dagpenger

Den 45 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus tiltalt for trygdebedrageri.

45-åringen hadde drevet sin egen virksomhet i Stavanger da han i april 2020 søkte om dagpenger fra Nav. Som dokumentasjon brukte han tre lønnsslipper for månedene januar, februar og mars samme år, der det framgikk at han hadde en månedslønn på 40.000 kroner. Dette til tross for at han ikke hadde fått utbetalt noen penger fra sin egen virksomhet.

Dette førte til at han fikk utbetalt 84.436 kroner i dagpenger som han ikke hadde krav på.

«Lønnsslippene forklarte tiltalte var skrevet av regnskapsføreren, og at tiltalte ikke hadde noe med det å gjøre. Hvem som rent faktisk utarbeidet lønnsslippene finner retten ikke avgjørende, det vesentlige er at tiltalte sendte lønnsslippene inn som dokumentasjon på sin lønn, og at han visste at de ikke var i samsvar med realiteten – altså at han ikke hadde fått utbetalt noen lønn», heter det i dommen.

Retten kom også til at 45-åringen har handlet med forsett.

«For å straffes etter tiltalen må tiltalte ha handlet med forsett om å skaffe seg en uberettiget vinning. Retten er overbevist om at tiltalte var klar over at han ga uriktige opplysninger for å få dagpenger, og at han gjorde det for å få dagpenger han visste han ellers ikke ville ha fått – dvs. å skaffe seg en uberettiget vinning», skriver Sør-Rogaland tingrett.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken var blitt noe gammel. Dermed ble straffen 30 dager betinget fengsel.