Etter en nokså heftig kjøretur drakk han whisky for å roe nervene

Den 42 år gamle mannen møtte ikke til rettsmøtet som nylig ble holdt i Stavanger tinghus. Retten kom til at saken skulle fremmes til tross for det.

14. august i fjor, omkring klokken 00.20, kjørte han bil i Sola til tross for at han var ruset på piller og diverse narkotika.

Han førte denne først fra en parkeringsplass og bak et bygg, for deretter å returnere til parkeringsplassen der han kjørte inn i en parkert bil, for så å kjøre inn i en hekk, ned en liten grønn rabatt, over et fortau og ut i et gateløp. Han kjørte fra stedet, og parkerte ved en butikk et lite stykke unna. Etter en stund, rundt 30 til 40 minutter, returnerte han til parkeringsplassen til fots. I mellomtiden hadde et vitne ringt politiet.

Politiet som kom på stedet, pågrep tiltalte. Han ble oppfattet som åpenbart beruset, og ble tatt med til legevakten for blodprøve. 42-åringen forklarte i sin politiforklaring at han drakk omkring en halv flaske whisky på styrten etter kjøringen, og da mens han oppholdt seg utenfor butikken. Han forklarte at han drakk fordi han «gikk i sjokk» og ville «roe nervene».

Retten kom til at han var påvirket av narkotiske tabletter tilsvarende en promille på over 1,2 under kjøringen.

«Det er ikke tilstrekkelig bevis i saken for at han var påvirket av alkohol under kjøringen, og retten legger derfor hans egen forklaring til grunn, slik at det her er tale om etterfølgende alkoholnytelse tett opp mot hendelsen kort tid før», heter det i dommen.

Straffen ble ubetinget fengsel i 18 dager og en bot på 39.000 kroner. Han mistet også førerretten i to år og må betale 3500 kroner i saksomkostninger.