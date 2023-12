Mistenker promille etter kollisjon

Det var klokken 03.42 natt til fredag at nødetatene fikk melding om at en bil hadde kjørt i autovernet i Uelands gate, like ved Stavanger konserthus i Stavanger sentrum.

Det var tre personer i bilen da ulykken skjedde og politiet kom raskt til stedet og i kontakt med de involverte.

Mistanke om promille

Bilfører, en mann i 20-årene, innrømmet å ha drukket alkohol og blåste også til over lovlig verdi, opplyser politiet. Han ble tatt med til legevakten for blodprøve.

Bilen som var involvert var ikke kjørbar etter ulykken og måtte fjernes av bilberger.

Passasjerene i bilen klaget på smerter og ble tilsett av helsepersonell, melder politiet.