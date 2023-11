Dømt til fengsel i 13 år og seks måneder

Drapet skjedde i en leilighet i Løvdals gate på Vestre Platå i Stavanger den 12. november i fjor, og i dag falt dommen i drapssaken i Stavanger tingrett.

Statsadvokat Arvid Malde la ned påstand at 43-åringen skulle dømmes til fengsel i 13 år og seks måneder da han holdt sin prosedyre i Stavanger tingrett.

Retten kom til at 43-åringen var skyldig i forsettlig drap og kom til den påståtte straffen var korrekt.

– Jeg konstaterer at tingretten i det vesentligste har vært enige med påtalemyndigheten, også når det gjelder spørsmålet omkring nødverge, sier Malde til RA.

Svært brutalt

43-åringen har erkjent at han har skutt fornærmede i hånden og i magen, samt slått ham én gang i hodet med et kubein.

Han hevder at han handlet i nødverge da volden fant sted. Det mente altså retten ikke var tilfelle. I obduksjonsrapporten av avdøde er det konkludert med at han var blitt påført ti slag med kubeinet.

«Retten er av den oppfatning at det må tillegges vekt i straffskjerpende retning at drapet framstår som svært brutalt. Avdøde fikk et skudd gjennom hånden og et skudd gjennom magen, som stanset i bekkenet. Han ble slått gjentatte ganger – minst ti – i hodet med en hard gjenstand, mest sannsynlig brekkjern. Flere vitner utenfor har beskrevet skrik. Et av vitnene beskrev det som torturskrik. Retten kan ikke se at foranledningen – det avdøde sannsynligvis utsatte NN for – forsvarer en slik brutalitet eller handling», heter det i dommen.

43-åringen ble også dømt til å betale 250.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmedes mor.

43-åringens forsvarer, Svein Kjetil Svendsen, sier til RA at hans klient mener at dommen er uriktig, og at den kommer til å bli anket.