Datafirma har gått konkurs

Denne uken var Stay Automation AS i Sandnes tinghus og begjærte oppbud. Firmaet har hatt tre ansatte, har holdt til i Grenseveien på Forus og har blant annet drevet med utvikling av bookingsystemer til hotellbransjen. I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 1.663.144 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 1.049.156 kroner.

Stay Automation AS omsatte for 5,3 millioner kroner i fjor og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 5,1 millioner kroner.

«Det framgår at gjelden er større enn verdien av eiendelene og selskapet er insuffisient. Selskapet er derfor insolvent og vilkårene for å ta begjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 12. januar.