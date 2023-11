Kjørte bil i pillerus

Den 28 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

19. juni i år, omkring klokken 13.45, kjørte han bil i Grødemveien på Randaberg til tross for at han var påvirket av narkotiske tabletter.

En blodprøve tatt av ham klokken 14.35 viste at han var påvirket tilsvarende en promille på over 1,2.

Retten kom til at riktigheten av tilståelse ble styrket av de øvrige opplysningene i saken. Med det som bakgrunn kom retten til at han hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet forsettlig.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at den skulle legge vekt på 28-åringens uforbeholdne tilståelse, samt personlige forhold. Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 18 dager som ble gjort betinget mot at han gjennomgår behandling for å motvirke misbruk av alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler. Han ble også dømt til å betale en bot på 10.000 kroner og mistet førerretten i to år og to måneder.

Han må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.