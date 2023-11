Hadde 97,06 gram amfetamin i lommen

22. oktober 2020, omkring klokken 01.10 ble 48-åringen pågrepet og ransaket. I den forbindelse ble det funnet 97,06 gram amfetamin i lommen hans.

Ransakingen ble gjennomført på bakgrunn av at en politibetjent hadde oppfattet at 48-åringen og en tredjeperson sto i typisk kjøp- og salgssituasjon ved rutebilstasjonen i Sandnes.

«Dette er kjent sted for salg av narkotika. Politibetjenten har videre forklart at det luktet tydelig amfetamin av tiltalte, hvilket var bakgrunnen for ransakingen. Amfetaminet lå pakket i plastpose i tiltaltes jakkelomme og hadde de typiske karakteristikker for amfetamin: gulaktig, seig masse med tydelig søtaktig kjemisk lukt. Tiltalte bekreftet i retten at det ble funnet noe i lommen hans men at han verken vet hva det var eller mengde. På videre spørsmål fra aktor og forsvarer svarte tiltalte deretter litt selvmotsigende ved at han sa at det «var sikkert mitt, men jeg husker ikke», samtidig som han sa at den betydelig mengde tilsa at han ikke ville gått med det på seg på Ruten midt på natten», heter det i dommen.

Retten fant ikke 48-åringens forklaring om at han ikke visste om narkotikaen i lommen troverdig.

Også 24. juni 2020 fant politiet 38,77 gram amfetamin i 48-åringens fryseboks. 26. juni 2020 hadde han 63 narkotiske tabletter mens han befant seg i Sandnes sentrum.

15. august 2020 hadde han 32 gram amfetamin og 16,13 gram amfetamin hjemme hos ham.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken var blitt svært gammel. Dermed kom retten til at straffen skulle settes sju måneders ubetinget fengsel.