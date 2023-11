Tatt med stjålen sykkel

Den 55 år gamle mannen møtte ikke til rettsmøtet som ble holdt i Sandnes tinghus. Retten kom til at saken mot ham skulle fremmes til tross for dette.

Blant annet ble mannens politiforklaringer lest opp i retten,

16. februar i år var han i besittelse av en stjålen elsykkel. 14. februar i år ble sykkelen stjålet i Bryne. Sykkelen var utstyrt med sporingsbrikke, og sykkelen ble sporet til tiltaltes bopel i Sandnes.

Politiet fant sykkelen under ransaking av boligen. 55-åringen ble samme dag avhørt av politiet, og forklarte at sykkelen var blitt plassert der av en person som han ikke ville navngi, og at han visste at den var stjålet. I den forbindelse erkjente straffskyld for heleri av sykkelen.

Retten baserte sin vurdering på politiforklaringen fra tiltalte, vitneforklaring fra en politibetjent og kopi av anmeldelsen.

«Retten er ikke i tvil om tiltalte forsettlig har skattet seg del i utbytte av straffbar handling ved å ha elsykkelen i sin besittelse, vel vitende om at den var stjålet», heter det i dommen.

23. februar i år, omkring klokken 20.10 oppsøkte han også boligen til en kvinne i Sandnes. 55-åringen ønsket å skremme henne, fordi han mente at hun hadde tatt en pc fra ham. Han slo på inngangsdøren til kvinnen med et brekkjern, fram til hun åpnet. Deretter dyttet han til henne i skulderen og slo brekkjernet i en treplanke, før han forlot stedet.

Retten kom til at han skulle betale en bot på 18.000 kroner og han må også ut med 1000 kroner i saksomkostninger.