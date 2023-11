Møtte ikke til soning

Den 33 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

5. juni i år, omkring klokken 13.00, unnlot han å møte til soning ved Åna fengsel for å sone en dom på tre år og én måneds fengsel.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken. Med det som bakgrunn kom retten til at 33-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet grovt uaktsomt.

«I vår sak er det snakk om soning av en forholdsvis lang fengselsstraff – tre år og én måned. Det gikk imidlertid kun to dager fra siktede skulle ha møtt til han ble pågrepet og framstilt for soning. På den andre siden skyldtes ikke dette siktedes eget bidrag, men at han raskt ble funnet av politiet. Videre viser retten til at overtredelsen er grovt uaktsom», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til sju dagers ubetinget fengsel.