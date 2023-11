Må betale 93.000 kroner etter at han ble tatt i kontroll

Den 40 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Sør-Rogaland tingrett.

4. juli i år, omkring klokken 18.05, ble han stoppet av politiet på E39 ved Heskestad. En blodprøve tatt av ham viste at han var påvirket av narkotiske tabletter tilsvarende en promille på over 1,2.

Retten mente at det var straffeskjerpende at kjøringen skjedde på E39, på et tidspunkt hvor det erfaringsmessig er en del trafikk på veien, og at kjøringen medførte konkret risiko for skade. Retten la også til grunn en vitneforklaring som går på at 40-åringen kjørte aggressivt, vinglet i kjørebanen, hadde høy fart og tidvis var over i feil kjørefelt.

Straffen ble fengsel i 24 dager og 93.000 kroner i bot. I tillegg mistet han førerretten i tre år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.