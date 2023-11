Kjørte i 155 km/t i 70-sone

Den 17 år gamle gutten kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

19. august i år, omkring klokken 02.22, kjørte han bil på Lutsiveien. Her ble farten hans målt til 155 kilometer i timen i 70-sone.

Kjøringen fant også sted uten at 17-åringen hadde gyldig førerkort.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken, herunder anmeldelsen i saken, førerkortopplysninger og stillbilder av hastighetsmålingen. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 17-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han i det minste har handlet uaktsomt.

«Retten mener at hastighetsoverskridelsen i denne saken er alvorlig. Enhver uforutsett hendelse i veibanen eller uoppmerksomhet fra siktedes side, kunne ført til en alvorlig ulykke. Det er også skjerpende at siktede hadde med seg fire passasjer i bilen. Ut over de faremomenter en slik betydelig hastighetsoverskridelse i seg selv representerer, var det ikke spesielle skjerpende omstendigheter ved kjøringen», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at ubetinget fengselsstraff bare skal benyttes mot lovbrytere under 18 år når det er «særlig påkrevd», noe retten mente ikke var tilfelle i denne saken slik at 17-åringens unge alder må gjenspeiles i straffutmålingen.

Dermed ble straffen 30 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager. Han fikk også sperrefrist på erverv av førerrett i 34 måneder.