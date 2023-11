Slo samboeren da hun vekket ham

Den 22 år gamle mannen erkjente straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

19. juli i år hadde 22-åringen og samboeren vært en tur på byen før de tok bussen hjem.

22-åringen skal ha gått og lagt seg på partenes felles soverom etter at de kom hjem, mens samboeren var oppe noe lengre. Etter at 22-åringen hadde sovnet skal hun ha sjekket tiltaltes mobiltelefon, som hun hadde koden til, og oppdaget der noen «lettkledde» bilder av en venninne av tiltalte.

Samboeren ville konfrontere/snakke med tiltalte om de aktuelle bildene, og skal derfor ha forsøkt å vekke ham ved å dytte ham i siden og snakke til ham. 22-åringen sov tungt, og samboeren har forklart at hun etter hvert dyttet ham ganske hardt i siden.

Retten la til grunn at 22-åringen våknet, reiste seg, og slo samboeren flere ganger hardt i ansiktet. Han holdt samtidig et grep rundt samboerens hals med den ene hånden, og presset henne bakover mot veggen. Samboeren falt etter hvert på gulvet, og tiltalte slo også noen slag mot ansiktet hennes etter at hun havnet på gulvet.

Etter at voldsutøvelsen var avsluttet la 22-åringen seg til å sove i sengen igjen, men samboeren gikk inn på et annet rom og ringte politiet.

En blodprøve tatt av 22-åringen viste at han hadde en promille på 2,98 klokken 05.50 samme natt.

I skjerpende retning viste retten til at 22-åringen har utsatt sin samboer for flere kraftige slag mot hodet, og et hardt halsgrep, i partenes felles hjem. Samtidig kom retten til at den skulle legge noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse.

Straffen ble 45 dager ubetinget fengsel, og han må også betale 7000 kroner i saksomkostninger.