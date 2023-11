Skal ha sparket politibetjent

Det er statsadvokat Birgitte Budal Løvlund som har tatt ut tiltale mot en 35 år gammel mann. Den lyder blant annet på at han skal ha sparket en politibetjent i ryggen.

Hendelsen skal ha funnet sted 17. august i fjor, omkring klokken 12.00, utenfor et hotell i Sandnes mens han var plassert i en cellebil for transport til sentralarresten i Stavanger og umiddelbart etter at en politibetjent med makt skal ha tatt fra ham hans mobiltelefon.

Tiltalen lyder også på ruskjøring. 17. oktober i fjor, omkring klokken 03.30, skal han ha kjørt en elektrisk sparkesykkel med maks hastighet over 20 km/t i strekningen fra Bryne sentrum til Jærvegen i Sandnes, mens han skal ha vært påvirket av amfetamin, cannabis og narkotiske tabletter tilsvarende en promille på over 0,5.

I forbindelse med denne kjøreturen skal han også ha oppbevart en kniv med 24 centimeter langt knivblad lett tilgjengelig under et deksel på elsparkesykkelen uten aktverdig formål. I tillegg skal 35-åringen ha oppbevart 105 narkotiske tabletter da han ble stoppet av politiet.

Tiltale lyder også på at han skal ha brukt en elektrisk sparkesykkel med motorkraft som hadde maksimal hastighet over 20 kilometer i timen, uten at denne var registrert og påsatt lovlige kjennemerker.

Også 11. august i fjor skal han oppbevart en foldekniv i Verksgata i Stavanger uten aktverdig formål.

9. august i fjor skal han heller ikke ha møtt opp til soning av en dom på 24 dagers fengsel, til tross for han var lovlig innkalt.

Saken skal opp i Sandnes tinghus 6. februar neste år. Der vil det bli lagt ned påstand om at sparkesykkelen til 35-åringen skal inndras.