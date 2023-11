Må betale 15.000 kroner for av mobilbruk

Den 45 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

30. mars i år, omkring klokken 19.07, kjørte han bil i Løkkeveien mens han benyttet en mobiltelefon.

Blant annet viste retten til forklaringen til en politibetjent der hun beskriver 45-åringen mobilbruk under kjøringen.

«Han forklarte innledningsvis at han hadde brukt telefon, men at det var lovlig fordi det var på grunn av jobb. Han forklarte deretter at han hadde brukt telefon, men at trafikken sto stille og at det derfor var lovlig, og til slutt forklarte han at han ikke hadde brukt telefon i det hele tatt. Retten mener tiltalte ikke er troverdig i sin forklaring, og finner å kunne se bort fra denne», heter det i dommen.

Straffen ble en bot på 12.000 kroner og han må også betale 3000 kroner i saksomkostninger.