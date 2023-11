Må betale 15.000 kroner for å ha brukt mobilen

Den 60 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus. 24. mai i år, omkring klokken 09.05, skal 60-åringen under kjøring i Sola benyttet en mobiltelefon uten at denne var håndfri eller i en fastmontert holder.

For dette har 60-åringen fått et forelegg som han har nektet å vedta, noe som er grunnen til at saken skal opp for retten.

I forbindelse med bevisvurderingen la retten vekt på forklaringen til en politibetjent der hun inngående har beskrevet hendelsesforløpet og sine observasjoner, blant annet at hun observerte at 60-åringen holde telefonen med sin venstre hånd opp til sitt venstre øre, at telefonen hadde et flippdeksel og at det i dekselet befant seg et hvitt kort.

«Vitnet arbeider i UP og har omfattende erfaring med å observere trafikkovertredelser, og retten finner hennes forklaring til å være nøktern og troverdig», heter det i dommen.

60-åringen har forklart at han har en uvane hvor han tar seg til øret, og at det kan være dette politibetjenten har observert. Han la også fram en telefonlogg som viser at hans siste anrop startet klokken 08.55 den aktuelle dagen, og at telefonen ikke ble brukt igjen før han ringte advokat klokken 09.08 etter at politiet stoppet ham. Han mente derfor at han dermed ikke kan ha blitt observert bruke telefonen rundt klokken 09.00.

Retten kom til at den med henvisning til politibetjentens forklaring kunne de bort fra forklaringen til 60-åringen.

Straffen ble en bot på 12.000 kroner og han må også betale 3000 kroner i saksomkostninger.