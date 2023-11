I 11-tiden, fredag formiddag, fikk nødetatene melding om en trafikkulykke i Eiganestunnelen i sørgående retning.

Et vogntog og to biler skal ha vært involvert, men politiet melder at det ikke framstår som om det er alvorlig personskade.

Det har vært store trafikale utfordringer på stedet i forbindelse med ulykken. Bilberger er varslet og er på vei.

En person blir tatt med til legevakten for sjekk.