Må betale 9000 kroner for å kjørt i 94 km/t i 80-sone

Den 41 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

6. september i år, omkring klokken 22.15, skal politiet ha målt farten hans til 94 kilometer i timen i 80-sone i Eiganestunnelen.

Bakgrunnen for at 41-åringen har nektet straffskyld er at han mener at politiet ikke har målt hans bil, men en annen bil.

«Etter en samlet vurdering av bevisene finner retten det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte onsdag 6. september 2023 klokken 22.15 i Eiganestunnelen i Stavanger, kjørte en Tesla med en hastighet av 94 km/t til tross for at høyeste tillate hastighet på stedet ved skilt var 80 km/t», heter det i dommen.

Retten har i forbindelse med denne vurderingen særlig lagt vekt på forklaringen til en politioverbetjent. Her gikk han inngående gjennom lasermålingen som ble gjennomført på tiltalte. Politioverbetjenten er sertifisert bruker av laserapparatet og ifølge dommen ble alle prosedyrer fulgt til punkt og prikke. Politioverbetjenten bekreftet i retten at det er umulig at han har målt en annen bil enn 41-åringens, og det er framlagt dokumentasjon på målingen i form av fotografi og logg.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for å ha kjørt for fort og at en bot på 6000 kroner var en passende straff.

I tillegg ble 41-åringen dømt til å betale 3000 kroner i saksomkostninger.