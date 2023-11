Natt til tirsdag, klokken 01.40, melder politiet at de har rykket ut til Jernbaneveien i Stavanger, etter melding om at en bussjåfør hadde blitt utsatt for vold.

Politiet var i kontakt med de involverte partene på stedet. Det skal ha vært en passasjer på bussen som slo bussjåføren. Ingen skal være alvorlig skadd.

Bussjåføren ble tilsett av helse og ble dimittert.

Politiet avhørte partene og vitner til hendelsen, og oppretter sak på forholdet.