20 år gammel kvinne tatt for promillekjøring

Den 20 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

2. august i år, omkring klokken 23.20, kjørte hun bil på Ryfylkevegen i Strand til tross for at hun var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av henne rett over midnatt viste at hun hadde en promille på 1,63.

«Riktigheten av tilståelsen styrkes av øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen samt analyseresultat fra Oslo universitetssykehus som viser at siktede hadde 1,63 promille. Retten har funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at hun har handlet forsettlig», heter det i dommen.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen skulle settes til 21 dager fengsel, samt en bot på 21.000 kroner med en subsidiær fengselsstraff på 15 dager. Videre ble det nedlagt påstand om tap av førerretten for en periode på to år og seks måneder.

«Ved fastsettelsen av tapstidens lengde er det særlig sett lagt vekt på konsentrasjonen av alkohol siktede hadde i blodet, at hun utgjorde en reell skaderisiko når hun kjørte samt at hun hadde førerretten på prøve», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til ubetinget fengsel i 21 dager og en bot på 21.000 kroner.

Hun mistet også førerretten i to år og seks måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få førerretten tilbake. I forbindelse med førerkortbeslaget får hun fradrag for tiden som har gått siden 2. august i år.