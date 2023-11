La ned påstand om fengsel i 13 år og seks måneder

Mandag blir det holdt prosedyrer i saken der en 43 år gammel mann er tiltalt for drapet på en 42-åringen.

Drapet fant sted 12. november i fjor i en leilighet i Løvdals gate på Vestre Platå.

43-åringen har erkjent at han har skutt fornærmede i hånden og i magen, samt slått ham én gang i hodet med et kubein.

Han hevder at han handlet i nødverge da volden fant sted.

Det mente ikke statsadvokat og aktor Arvid Malde er tilfelle.

Han startet opp med å sitere fra obduksjonsrapporten som konkluderer med at fornærmede er påført ti slag med kubeinet.

– Tiltalte hevder at han bare slo en gang med dette brekkjernet og hevder at han handlet i nødverge. Påtalemyndigheten mener å kunne bevise at tiltalte slo flere ganger. Vi mener også at han har hatt mange andre handlingsalternativer og at han har gått lenger enn det som var nødvendig dersom en vurderer dette som nødverge, sa Malde.

Ifølge Malde har 43-åringen lav troverdig og viste til forskjellige ting som 43-åringen har forklart.

Ifølge Malde ble det første skuddet avfyrt mot fornærmede da 43-åringen gikk opp trappen til leiligheten.

– Han kunne da ha snudd i trappen og tatt de to andre med til trygge omgivelser.

Ifølge Malde har 43-åringen gått opp i stuen og stått der med et skarpladd våpen, og at det er forståelig at den fornærmede 42-åringen har kastet gjenstander mot 43-åringen som er tiltalt i saken.

Ifølge Malde er dette forståelig, da det i realiteten er fornærmede som er i en nødvergesituasjon.

Etter skuddene har 43-åringen erkjent at han har slått fornærmede én gang i hodet med brekkjernet.

– Han sier et slag. Den enste forklaringen på det er at dersom han hadde sagt ti slag så er grensen for nødverge langt oversteget, sa Malde i retten.

Han la ned påstand om at 43-åringen skulle dømmes til fengsel i 13 år og seks måneder.

Saken oppdateres.