Kjørte med 2,98 i promille

Den 44 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

20. juli i fjor, omkring klokken 15.30 var 44-åringen ved en bolig i Stavanger hvor han skulle male en grunnmur.

På naboeiendommen hadde et vitne en privat sammenkomst på egen terrasse. 44-åringen ropte over til vitnet, som gikk ut på veien og snakket med 44-åringen på noen meters avstand. Vitnet oppfattet 44-åringen som svært påvirket ved at han snøvlet, var blank i øynene og sto ustødig. Han satt eller krøp på bakken mens han malte grunnmuren.

44-åringen forlot stedet i bil en stund etterpå. Før han forlot stedet tok en av de som var på vitnets terrasse bilde av bilens registreringsnummer.

Vitnet fulgte etter 44-åringen i egen bil mens han varslet politiets operasjonssentral. Politiet forsøkte å finne fram til 44-åringens bil, men lyktes ikke med dette på grunn av trafikkbildet. I stedet valgte de å kjøre til boligen der bilens eier bodde.

De traff da på 44-åringen som hadde et glass med drikke i hånden og var åpenbart beruset. En utåndingsprøve tatt ham viste en påvirkning på1,49 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 2,98.

Retten kom til at den høye promillen tilsa at denne ikke kunne ha oppstått på det korte tidsrommet han hadde vært hjemme etter kjøringen, og at han skulle dømmes for å ha kjørt med minst 1,2 i promille.

Straffen ble ubetinget fengsel i 18 dager og 52.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i to år og fire måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.