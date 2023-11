Skal ha kjørt for fort i Ryfylketunnelen

23. november må en 39 år gammel mann møte i Stavanger tinghus for å ha kjørt for fort.

13. juli i år, omkring klokken 05.36, skal han ha kjørt for fort i Ryfylketunnelen i retning Solbakk. Her skal farten hans ha blitt målt til 102 kilometer i timen i 80-sone.

Samme dag, omkring klokken 10.35, skal han på nytt ha kjørt bil i Ryfylketunnelen i retning Solbakk. Denne gangen skal farten hans ha blitt målt til 109 kilometer i timen i 80-sone.

For dette har han fått et forelegg på 16.000 kroner. Dette har han imidlertid nektet å vedta, noe som er grunnen til at saken skal opp for retten.

I retten vil det bli lagt ned påstand om at 39-åringen skal betale en bot på 20.000 kroner, samt at han skal miste førerretten fram til 17. februar neste år.