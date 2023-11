Dømt for promille for andre gang

Den 26 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

12. oktober i år, omkring klokken 16.30, kjørte han rundt på forskjellige veier på Bryne til tross for at han var påvirket av alkohol.

En utåndingsprøve tatt av ham klokken 17.35 viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 0,47 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 0,94.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken, herunder anmeldelsen, politirapport og analyseresultatene. Med det som bakgrunn kom retten til at 26-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han i det minste har handlet uaktsomt.

«Siktede har ved sin ruskjøring utsatt medtrafikanter og siktede selv for en uakseptabel risiko for alvorlig personskade. Det at ruskjøringen fant sted over en ikke-ubetydelig distanse er straffeskjerpende. Videre er det også tale om en betydelig påvirkningsgrad av alkohol», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse. Aller mest la retten vekt på at han er dømt for ruskjøring i 2016.

«Siktede har ved den tidligere dommen fått en advarsel, noe som gjør forholdet i denne sak mer graverende», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Denne gangen ble straffen 30 dagers ubetinget fengsel og en bot på 15.000 kroner. Han mistet også førerretten i tre år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.