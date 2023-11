Tatt i 148 kilometer i timen i 80-sone

Den 21 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

1. september i år, omkring klokken 17.25, kjørte han bil i Suldal. Her kjørte han forbi en annen bil. På stedet der dette skjedde hadde politiet en fartskontroll og målte farten hans til 148 kilometer i timen i 80-sone.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i sak, herunder anmeldelse, egenrapport om stans av kjøretøy, logg for stasjonær trafikkontroll og illustrasjonsmappe av forholdene på stedet. Med det som bakgrunn kom retten til at han hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han hadde handlet uaktsomt.

Straffen ble ubetinget fengsel i 18 dager og tap av førerretten i 15 måneder.