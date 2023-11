Jobbet i byggebransjen og skal ha lurt Nav

25. januar neste år må en 34 år gammel mann møte i Stavanger tinghus tiltalt for trygdebedrageri.

I perioden 2. mai 2020 til 27. juni 2020 skal han ha sendt elektroniske meldekort til Nav der han unnlot å føre timene han jobbet for et firma i byggebransjen,

Dette førte til at han skal ha fått utbetalt til sammen 68.650 kroner i dagpenger som han ikke hadde krav på.

Dette skal også ha funnet sted i perioden fra 6. februar 2021 til mai 2021. Også da skal han unnlatt å føre opp alle timene han jobbet for et firma i byggebransjen, samt et bemanningsfirma, på de elektroniske meldekortene han sendte til Nav. Som en følge av dette skal han ha fått utbetalt 79.920 kroner i dagpenger som han ikke hadde krav på.

Tiltalen lyder også på at 34-åringen ved to anledninger har gitt uriktig forklaring til offentlig myndighet.