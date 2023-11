Møtte på politipatrulje som visste at han ikke hadde førerkort

Den 32 år gamle mannen møtte ikke da saken mot ham nylig var oppe i Stavanger tinghus. Retten kom til at saken mot ham skulle fremmes til tross for dette.

Den 14. september i fjor, omkring klokken 05.30, kjørte 32-åringen en personbil i Rogalandsgata i Stavanger. 32-åringen hadde på dette tidspunkt ikke førerrett for motorvogn, og han hadde to passasjerer med i bilen. En politipatrulje som møtte på personbilen 32-åringen kjørte ved en innsnevring i veien like ved Stavanger Universitetssykehus. En av politibetjentene visste at 32-åringen ikke hadde gyldig førerkort og kjente ham igjen som fører av bilen. Tiltalte hadde lav hastighet og kjøringen var upåfallende. Han ble likevel stanset og det ble rutinemessig tatt utåndingsprøve som slo ut. 32-åringen ble derfor brakt til legevakt for blodprøvetaking. Denne viste at han var påvirket av kokain og cannabis tilsvarende en promille på over 0,5.

18. september i fjor kjørte han på nytt bil i området ved Saksemarka. En politipatrulje som møtte på bilen 32-åringen kjørte, observerte at den kjørte i svært høy hastighet. De satte umiddelbart på blålys og sirene og fulgte etter bilen. Også denne gangen viste en blodprøve at han var påvirket av kokain og cannabis tilsvarende en promille på over 0,5.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten at 32-åringen nå skulle dømmes for å ha kjørt uten å ha gyldig førerrett for 19. og 20. gang.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 90 dager, samt fire års sperrefrist på erverv av førerrett.