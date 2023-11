Vestre platå-drapet: Mann (32) forklarte at han fryktet for livet sitt

12. november i fjor ble en 42 år gammel mann drept i en leilighet på Vestre platå i Stavanger. En 43 år gammel mann er tiltalt for å ha skutt ham i armen og magen for så å ha slått ham i hodet med et kubein.

32-åringen, som bodde i leiligheten og en 52 år gammel kvinne, har vært siktet i saken, men sakene mot disse har blitt henlagt.

Tirsdag forklarte 32-åringen seg i retten. Han hadde vansker med å tidfeste når selve hendelse som ledet til at 42-åringen blir drept startet, men forklarte at det startet da en nabo ringte på hos ham og sa at han måtte kom ned trappen og snakke med en mann.

– Det som skjedde da var at det kom en person bak veggen og presset meg opp trappene opp mot leiligheten.

Ifølge 32-åringen spurte den nå avdøde 42-åringen om han visste hvem han var.

– Han sier hva han heter og begynner å utøve vold mot meg. Slår meg i hodet og ansiktet, sa 32-åringen i retten.

– Voldelig og livsfarlig

Ifølge 32-åringen har han aldri møtt 42-åringen tidligere, men at han har hørt rykter om at han er en voldelig og livsfarlig person.

På spørsmål om hvorfor dette skjedde, fikk 32-åringen beskjed av den nå avdøde 42-åringen om at «dette visste han».

Han skal da ha blitt konfrontert med at han skulle ha lurt penger av en kvinne, og at 32-åringen skal ha vært kjæreste og hatt seksuell omgang med denne kvinnen, samtidig som 42-åringen var kjæreste med henne. I tillegg skal det foreligge noen bilder på en minnebrikke som dokumenterer dette.

32-åringen forklarte at han ikke kjenner til denne minnebrikken. Han forklarte i retten at 42-åringen truet ham og ba ham ordne opp i det han ble beskyldt for.

– Dersom jeg ikke fant den minnebrikken, ville det skje grusomme ting med meg, forklarte 32-åringen i retten.

Ifølge 32-åringen ble han fratatt telefonen sin umiddelbart og hadde ikke mulighet for å kommunisere med andre.

32-åringen forklarte også at han i de påfølgende dagene ble utsatt vold. Blant annet skal 42-åringen ha brukt en strømpistol på ham, kastet kniver etter ham og holdt en pistol mot kneskålene hans, mens han klikket av.

Ifølge 32-åringen var han livredd og fryktet for livet sitt.

På et tidspunkt skal 32-åringen også ha blitt beskyldt for å ha stjålet fra en nabo, noe som også skal ha blitt brukt mot ham.

Natten forut for drapet skal 32-åringen ha klart å kontakte den tiltalte 43-åringen ved å bruke en iPad som han fant i leiligheten.

Var bekymret

Også en 52 år gammel kvinne forklarte seg i retten tirsdag. Hun forklarte at hun hadde blitt bekymret for 32-åringen, blant annet fordi han ikke holdt avtaler de hadde og ikke svarte på telefon. Hun forklarte at dagen før drapet ringte 43-åringen til henne og var bekymret han også.

De skal ha blitt enige om å dra dit neste dag, noe de også gjorde.

Etter det skal det ha vært tumulter i trappen inn til leiligheten, der den avdøde 42-åringen skal ha slått med en golfkølle. 43-åringen skal ha gått inn i leiligheten.

Ifølge 43-åringen kastet 42-åringen flere gjenstander mot ham, mens han gjemte seg bak en stol.

– Så tørrklikker han pistolen og kaster denne mot meg. Jeg sier at han skal komme seg ut, han sier at han skal drepe meg. Jeg forsøkte å skyte ham i foten, men treffer en annen plass, sa 43-åringen i retten.

Under mandagens forklaring sa han at han like etterpå skjøt fornærmede i magen. Ifølge 43-åringen kom 42-åringen mot ham med en kniv som han forsøkte å stikke ham med, og at det var da han slo 42-åringen i hodet med et kubein.

På dette tidspunktet skal både 52-åringen og 32-åringen ha vært ute av leiligheten.

Ifølge tiltalen døde 42-åringen av hodeskadene.