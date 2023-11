Ble oppringt og bedt om å kjøre inn til veikanten

Den 54 år gamle mannen fra Stavanger erkjente straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus. 30. juni i år, omkring klokken 07.30, kjørte han bil på E 39 ved Ålgård til tross for at han var påvirket. En blodprøve tatt av ham samme dag klokken 09.10 viste at han var påvirket tilsvarende en promille på over 0,5.

54-åringen ble han oppringt av politiet og bedt om å kjøre inn til veikanten, da politiet hadde fått opplysninger om vinglete kjøring. Han kjørte da inn til veikanten og ventet på stedet til politiet kom. Ifølge 54-åringen følte han seg ikke påvirket da han kjørte.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken. Dermed kom retten til at han har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet uaktsomt.

«Siktede har kjørt bil i ruspåvirkning på et tidspunkt hvor det erfaringsmessig er en del trafikk på veien, samtidig som kjøringen er beskrevet som uadekvat. Dette har utsatt medtrafikanter og siktede selv for en uakseptabel risiko for alvorlig personskade. Han har videre ført bilen over en lengre strekning fra Madla til Runaskaret. Meldingen til politiet omhandlet en bil som kjørte ustabilt, og bilen skulle ha kjørt over i motsatt kjørefelt og sneiet borti et autovern», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 18 dager. Han ble også dømt til å betale en bot på 50.000 kroner og tap av førerretten i 18 måneder. Han må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.