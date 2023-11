Var uaktsom og kolliderte med bil

Den 22 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

29. mars i år, omkring klokken 15.50, kolliderte han på Røynebergsletta på Sola. Ifølge tiltalen holdt han altfor høy hastighet etter forholdene og derfor mistet kontroll over bilen, fikk skrens og kom over i motgående kjørefelt hvor han kolliderte med en møtende personbil.

22-åringen har bekreftet at han kom over i motgående kjørefelt og at han var uoppmerksom, men mente at han ikke hadde kjørt for fort.

«Retten hørte flere vitneforklaringer. To personer observerte tiltaltes kjøring før hendelsen. Begge reagerte på farten og tenkte at dette ikke kunne gå godt. Det ble vist til at kjøringen fant sted i et område med sideveier, myke trafikanter og generelt mye trafikk på denne tiden. Et tredje vitne forklare at hun kom gående i den retning fornærmedes bil kjørte. Hun så en bil som kom i høy fart fra svingen mot henne. Bilen kom midt i kjørebanen og deretter kolliderte den i fornærmedes bil», heter det i dommen.

Retten var ikke i tvil om at 22-åringen har holdt en hastighet som alene eller sammen med den uoppmerksomhet han selv har beskrevet, førte til kollisjonen.

Straffen ble en bot på 14.000 kroner. Han mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve. I tillegg må han betale 5000 kroner i saksomkostninger.