Drapet på Vestre Platå: Innrømmer drap, men hevder at han handlet i selvforsvar

Rettssaken etter drapet, som skjedde i en leilighet på Vestre Platå i Stavanger for ett år siden, går denne uken i Sør-Rogaland tingrett. Mandag morgen åpnet rettens leder, tingrettsdommer Mette Thorsen, med å spørre om tiltalte erkjenner straffskyld, noe han kort avviste, ifølge Stavanger Aftenblad. Det skal ikke ha vært vitner til drapet, men det er ventet at foranledningen vil bli belyst i løpet av rettssaken.

Ifølge TV 2 skal sjalusi ligge bak konfrontasjonen der tiltalte avfyrte pistolen, noe han hevder skjedde i nødverge.

Ville ha ham ut

Politiet ble kalt ut til en voldshendelse nær Eiganes gravlund tidlig på kvelden lørdag 12. november i fjor, i et område av Stavanger med flere kommunale boliger. I den aktuelle leiligheten fant politiet en mann som etter kort tid ble erklært død, skutt i magen og hånden og også slått i hodet med et brekkjern, ifølge tiltalen, som er tatt ut Arvid Malde ved Rogaland statsadvokatembeter. Den drepte skal ha dødd av hodeskadene.

Tre personer ble pågrepet i saken: en 32 år gammel mann som bodde i leiligheten, pluss en 52 år gammel kvinne og en 43 år gammel mann. De har forklart at de to sistnevnte ankom leiligheten for å få tak i 32-åringen, som skal ha blitt holdt i leiligheten mot sin vilje.

Natten forut for drapet har 43-åringen hatt kontakt med 32-åringen blant annet ved hjelp av kryptert kommunikasjon.

Ifølge 43-åringen har den 52 år gamle kvinnen fortalt ham at 42-åringen har utsatt folk for tortur og at det har blitt vist videoer av dette.

Påfølgende dag dro den drapstiltalte 43-åringen og den 52 år gamle kvinnen til leiligheten. Ifølge 43-åringen var det vanskelig å oppnå kontakt med 32-åringen, men at han til slutt kom ned. Ifølge 43-åringen hadde 32-åringen skrevet fornærmedes fornavn på telefonen og vist ham dette.

42-åringen var i leiligheten og ifølge den nå drapstiltalte 43-åringen ga 32-åringen uttrykk for at han ønsket å få 42-åringen ut.

Forut for dette hadde de ifølge 43-åringen parkert i nærheten. Han forklarte i retten at han gikk bak i bagasjerommet og tok våpenet ut av etuiet.

– Jeg er usikker på om magasinet var i. Det var fem patroner igjen, de var 20 år gamle, jeg var usikker på om de virket, sa 43-åringen.

Før han kom til leiligheten hadde han tatt på hansker.

Ifølge 43-åringen kom 42-åringen til syne øverst i trappen med en golfkølle som han slo i veggen med og sa at alle skulle komme seg ut.

43-åringen forklarer at de ikke gikk, fordi 32-åringen som bodde i leiligheten sa at han ville den nå drepte 42-åringen ut.

– Hvorfor gikk du opp? spurte statsadvokat og aktor Arvid Malde.

– Det var for å få ham ut, svarte 43-åringen.

– Kastet ting

Ifølge 43-åringen satte han inn magasinet i pistolen før han gikk inn i leiligheten.

– Han snur seg og spør hva jeg gjør her enda. Jeg ser at han har noe i hånden, noe svart som ser ut som en pistol. Han tar opp en kniv som han kaster mot meg.

Ifølge 43-åringen kastet 42-åringen flere gjenstander mot ham, mens han gjemte seg bak en stol.

– Så tørrklikker han pistolen og kaster denne mot meg. Jeg sier at han skal komme seg ut, han sier at han skal drepe ham. Jeg forsøkte å skyte ham i foten, men treffer en annen plass, sa 43-åringen i retten.

Han forklarte at han like etterpå skjøt fornærmede i magen. Ifølge 43-åringen kom 42-åringen mot ham med en kniv som han forsøkte å stikke ham med.

Ifølge 43-åringen var det da han slo 42-åringen i hodet med et kubein slik at han falt i et glassbord som knuste.

Statsadvokat Malde spurte 43-åringen gjentatte ganger om hvorfor han ikke hadde forlatt stedet. Svaret var at 32-åringen ville ha 42-åringen ut av leiligheten.

Ifølge 43-åringen var fornærmede i live da de dro fra stedet.

Med eller uten plan om å drepe

Alle de tre ble pågrepet og siktet for drapet, men det er bare 43-åringen som er tiltalt for drap. Siktelsen mot de to andre involverte skal ha blitt henlagt på bevisets stilling. De vil komme inn som ordinære vitner, sier statsadvokat Arvid Malde til TV 2.

Ifølge tiltaltes forsvarer Svein Kjetil Svendsen vil de to tidligere siktedes forklaringer støtte tiltaltes versjon av hva som har skjedd, om at drapet skjedde i nødverge.

– Det er en hendelse som ligger i bunn mellom to andre involverte som foranlediger at vår klient ankommer stedet, sier Svendsen til TV 2.

Den 52-årige kvinnen i saken er for øvrig tiltalt for å ha ødelagt bevis, da hun skal ha vasket drapstiltaltes frakk for blod.

Etterforskningen har sett på hvorvidt 43-åringen og 52-åringen hadde planer om å drepe avdøde da de kjørte til 32-åringens leilighet, noe de har nektet for.

Malde sa før saken at det blir sentralt å få belyst hvorvidt tiltalte har handlet i nødverge, og ønsket ikke å gå inn på hvorfor aktoratet ikke mener det var tilfelle.

Skulle feire bursdag

Først ut av mandagens vitner var avdødes mor og søster.

De la ikke skjul på at han til tider hadde hatt et tøft liv. Moren var svært preget da hun forklarte at sønnen ble drept to dager før bursdagen. Drapsdagen skulle familien ut på byen og feire, men han dukket aldri opp.

Strafferammen for drap er over seks år i fengsel.