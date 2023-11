Tatt for ruskjøring på E 39

Den 48 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

7. september i år, omkring klokken 06.45, kjørte han bil på E 39 ved Mosvannet i Stavanger til tross for at han var påvirket av alkohol.

En utåndingsprøve tatt av ham klokken 07.39 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,45 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 0,9.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, og at med det som bakgrunn kom retten til at 45-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet forsettlig.

«Siktede har kjørt bil med en alkoholkonsentrasjon på 0,45 milligram per liter luft på en trafikkert vei i Stavanger-området, kjøringen bar preg av ruspåvirkningen i form av vinglete kjøring, og bilen han kjørte var pålagt bruksforbud på grunn av ikke uvesentlige tekniske mangler», heter det i dommen fra Sør-Rogaland tingrett.

I forbindelse med straffeutmålingen fikk 48-åringen noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

«Siktede er i denne saken målt til 0,45 milligram per liter i utåndingsluften og retten finner at straffen etter er konkret vurdering og hensyntatt siktedes tilståelse, passende kan settes til 16 dager betinget fengsel. Retten har i denne vurderingen vektlagt at siktede har utvist farefull kjøring og at standen bilen var i utgjorde et ytterligere risikomoment», heter det i dommen.

Han ble også dømt til å betale en bot på 10.000 kroner og mistet førerretten i 20 måneder.